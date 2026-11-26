ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಇದೀಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಾ ಬುಲ್ಲರ್-ಖೋಸ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ‘ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್’ ಎಂಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ WTF ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಇದೀಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ದೀಪಾ ಬುಲ್ಲರ್-ಖೋಸ್ಲಾ (Diipa Büller-Khosla) ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 'ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್' (indē wild) ಎಂಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ WTF ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೀಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಒಲೆಗ್ ಬುಲ್ಲರ್-ಖೋಸ್ಲಾ (Oleg Büller-Khosla) 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆ.
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪರಿಚಯ, ಹೂಡಿಕೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಸಂಬಂಧ
ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ಅವರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು WTF ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಅವರು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ WTF ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೋತ್' (Moonlight Growth) ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಫೋರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಳಿಗೆ ಸರಣಿಯಾದ ಸೆಫೋರಾ (Sephora) ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು. ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಫೋರಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 197 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಚಂಪಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್' (Champi Hair Oil) ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೈಕಾ (Nykaa) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅಗ್ರ ಮಾರಾಟದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 2027ರವರೆಗೂ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್, ದೀಪಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡದೆ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದೀಪಾ ಮತ್ತು ಒಲೆಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ
ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ದೀಪಾ ಬುಲ್ಲರ್-ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೊದಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಲಿವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೀಪಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಡೇ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.