ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತುರ್ತು ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ 3-7 ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಜಾಣತನ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ (UPI), ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾದರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗದು ಹಣವನ್ನು (Cash) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಹಠಾತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಮಿತಿಮೀರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಕಳ್ಳತನದ ಭಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ (Inflation) ಆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವುದು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನಗದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಎಟಿಎಂಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೂರವಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ತುರ್ತು ದಿನಸಿ, ಹಾಲಿನ ಖರ್ಚು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 'ತುರ್ತು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಫರ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಮನೆಯ ಬೀರುವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತೆ ಬಳಸಬಾರದು.
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ!
ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ತುರ್ತು ನಿಧಿ' (Emergency Fund) ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೆಬಿ (SEBI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಮನಾದ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ (Liquid Funds) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (FD/Savings Account) ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಅಪಾಯಗಳೇನು?
ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟ ಹಣದ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ (Purchasing Power) ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊರತೆ: ಕಳ್ಳತನ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿರಲಿ
ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.