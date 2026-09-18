ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೂ PSI ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕನಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೂ PSI ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರು. ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕನಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಇಂದು ಅವರು ಯುರೋಪ್ನ ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಹಲವು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
PSI ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಕಣವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲದ ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ KSRTCಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿ PSI ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾದರೂ ಬದಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಯಿತು. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. “ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದರ್ಶನ್, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
OET ಬರೆದು ಮಾಲ್ಟಾಗೆ ಹಾರಿದ ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ OET (Occupational English Test) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯುರೋಪ್ನ ಮಾಲ್ಟಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. PSI ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದರೂ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹25-30 ಸಾವಿರ, ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳ ಸಂಬಳ?
ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹25,000-₹30,000 ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು €3,000ರಿಂದ €3,500 ವರೆಗೆ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ವೇತನವು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅನುಭವ, ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಸಂಬಳ?
ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದರ್ಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ?
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖರ್ಚುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ವಾಸಸ್ಥಳ, ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
PSI ಕನಸು ಕೈತಪ್ಪಿತು, ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಬದಲಾಯಿತು!
ದರ್ಶನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಆ ಕನಸು ಕೈತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. PSI ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿದ ಯುವಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೀವನಯಾನ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಾಗ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. “ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ಪಯಣದ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದೆ.