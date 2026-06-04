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- ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ದುಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೇ?
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ದುಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೇ?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರವು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘವು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಟನೆ ಕಳವಳ
ಈ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಾದಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗಲೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು. ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಈ ವಿವಾದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಾದಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿತ್ತು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ
ಅಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಂಬಿಕೆ
ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ
ಆದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡೇವಿಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಲನ್ ಕ್ರೂಗರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ-ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದವು.
ರಾಜ್ಯದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ ಮಳಿಗೆ
ಈ ವಾದದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ನೆರೆಯ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಂದಗತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಹತ್ವವು ಕೇವಲ ಫಾಸ್ಟ್-ಫುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮರುಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ನಂತರದ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗುವ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಗಣ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು, ವಿರೋಧಿಗಳು ಊಹಿಸುವಂತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಹಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾದ ವೇತನವು ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಡೀ ವೇತನದ ಚರ್ಚೆಯು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಜಟೀಲ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಜಿ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವೈರಲ್ ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು 2023ರ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ಹೊಡೆತ
ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ನಿಗಮಗಳು ಬಲವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ, ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭದ ಅಂಚುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಣ್ಣ ತಯಾರಕರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ
ಆದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು, 2015ರ ಸುಮಾರಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲೋಹ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಮೂಹಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಭಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೌಕಾಶಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ
ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಚೌಕಾಶಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಹಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ದುಡಿಮೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ.
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