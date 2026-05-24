ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹23,376 ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಬಳಿಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೂತನ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (GBA) ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಹಂತದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ (Unskilled) ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹23,376 ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ (Highly Skilled) ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ₹31,114 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹19,300 ರಿಂದ ₹21,251 ರವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವರ ಬಹುದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸರಿಸುಮಾರು ₹15,000 ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನವು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ," ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ರೆಪ್ಪಕೋಸ್ ಬ್ರೆಟ್' (Reptacos Bret) ತೀರ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ದರಗಳು ಹೊರೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು
ಹೊಸ ಆದೇಶದ ಸುಲಭ ಜಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 81 ನಿಗದಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳ ವಲಯವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ:
ವಲಯ-1: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ (GBA)
ವಲಯ-2: ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು
ವಲಯ-3: ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗಗಳು:
ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ (Highly Skilled)
ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ (Skilled)
ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ (Semi-Skilled)
ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ (Unskilled)
ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: 'ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ವಾದ
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘ (KEA) ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇತನ ದರಗಳು "ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು "ಕಾನೂನು ದೌರ್ಬಲ್ಯ"ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಇಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಸುತ್ತೋಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಇಎ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು:
ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
"ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊಸ 'ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ' (Code on Wages) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಯು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳ (Scheduled Employments) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:
ಜುಲೈ 29, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿಂದನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.