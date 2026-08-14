ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 'ಪ್ರಚಂದ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿ, 156 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ 'ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್' ಅನ್ನು ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಪ್ರಚಂದ್' ಲಘು ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (LCH) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ 'ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್' ಅಥವಾ ಮೂಲ ಕಾಯರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಭಾರತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BEML) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
₹62,700 ಕೋಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 62,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 156 'ಪ್ರಚಂದ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹಾಗೂ 66 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ನೂತನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 48 ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 42 ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಲೇಜ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸರಬರಾಜು ಸರಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರವಿ ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳು
ಈಗಾಗಲೇ ಉಭಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೀಮಿತ ಸರಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ (LSP) 'ಪ್ರಚಂದ್' ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸರಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಲೇಸರ್-ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಮಾಣು ಪತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇತರ ಮಿಲಿಟರಿ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಡೇಟಾಲಿಂಕ್, ರೇಡಾರ್ ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಅತಿಗೆಂಪು ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ನೂತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ಘಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನೂತನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು 615 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಚಂದ್' ಹೊರತಾಗಿ, ಲಘು ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ 13-ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 'ಭಾರತೀಯ ಬಹು-ಪಾತ್ರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್' (IMRH) ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಘಟಕವನ್ನು, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬರೀ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯಮಗಳು (MSME), ಬಿಡಿಭಾಗ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ವಿಶಾಲ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನವೀಕೃತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು 2027-28 ರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಲುಪಿಸಲಾದ 15 ಸೀಮಿತ ಸರಣಿಯ 'ಪ್ರಚಂದ್' ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಆಮದನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ 'ಧನಾತ್ಮಕ ದೇಶೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ (Positive Indigenisation List) 'ಪ್ರಚಂದ್' ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.