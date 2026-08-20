ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು (NCLT) ಎಚ್ಎಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಯಂಟ್ ನಡುವಿನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ 'ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ HAL ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ದೇಶೀಕರಣ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ (NCLT) ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠವು 'ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ HAL ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಅನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಪಿಎಸ್ಯು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
'ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ HAL' ಎಂಬುದು ಎಚ್ಎಎಲ್ (HAL) ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಸೈಯಂಟ್' (Cyient) ನಡುವಿನ 50:50 ಪಾಲಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು . ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಘಟಕದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಎನ್ಸಿಎಲ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠವು ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2026 ರಂದು ವಿಸರ್ಜನಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2026 ರಂದು ಈ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಸೆಬಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಸೆಬಿ (SEBI LODR, 2015) ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದರಿಂದಾಗುವ ಅಂತಿಮ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪಾತ್ರ
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸುಮಾರು ₹3,070 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 405 ಸಾಮರಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುಗಳ 'ಆರನೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೇಶೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಂತಹ ಸ್ವದೇಶಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ($10 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ 60 ಬಹು-ಪಾತ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (RFP) ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲ ಸಲಕರಣೆ ತಯಾರಕರ (OEM) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಚ್ಎಎಲ್, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ ತಂದ ಪ್ರಗತಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 14.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,580 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆದಾಯ: ಶೇ. 14.4 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿ ₹5,515 ಕೋಟಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ (EBITDA): ಶೇ. 18.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,529 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವು (EBITDA Margin) ಶೇ. 27.7 ಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ಗಮನವು ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಕೋರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.