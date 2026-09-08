ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಭೂ ವಿವಾದದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷ ಮುನ್ನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಭೂ ವಿವಾದದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ವರ್ಷ ಮುನ್ನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
1993ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು 1988ರಲ್ಲೇ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಸಿ. ಮರಿಯಪ್ಪ. 1993ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರು 1988ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
4 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ವಿವಾದ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 4 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್, ಸಿ. ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಕ್ಕಲು ಹಕ್ಕು ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು.
33 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿತ್ತು
ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ನ 2023ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು, 1993ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿವರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇ.ಎಸ್. ಇಂದಿರೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ
ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಮಲಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ “ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ” ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ದಿನ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
2001ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ಗೆ ಮರುಕಳುಹಿಸುವ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1981ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲು ಹಕ್ಕಿನ ಮೂಲ ಆದೇಶವೇ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
₹10 ಸಾವಿರ ದಂಡ
ಮರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ₹10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂವಿಧಾನದ Article 226 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
33 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.