ವಿಜಯಪುರದ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಇಎಯ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ 141 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
141 ಓಎಂಆರ್ ನಾಪತ್ತೆಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಕೆಇಎನಾ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್!ವಿಜಯಪುರ: ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ (ಸಿಪಿಸಿ) ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಕೋಟಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು 141 ಓಎಂಆರ್ (OMR) ಶೀಟ್ಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮದ ಭೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಓಎಂಆರ್ ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (KEA) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 141 ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾ ಅಥವಾ ಕೆಇಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಗೊಂದಲದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ನ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ‘ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್’ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಓಎಂಆರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಇಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಲು ಸಾಲು ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ‘ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು.
ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ ಕೈಗಳು ಯಾರವು?
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ (Invigilators) ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೆಇಎನ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
141 ಓಎಂಆರ್ ನಾಪತ್ತೆ! ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು?
ಗಲಾಟೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 141 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳ ಸಮೇತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಂಗಲ್: ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ಗಳು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಂಭೀರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಇಎ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಣೆ ಯಾರು?
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅಂತಹದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಇಎ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕೆಇಎ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನವೇ ಈ 141 ಓಎಂಆರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಪಕ್ವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಂತವೇ ಸರಿ.