9 ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕೇವಲ 2.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ‘ಹೈಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ’ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
9 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ, 2.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ವಜಾ!
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೇವಲ 2.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ‘ಹೈಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ’ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಟೆಂಪ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಪೊಲೊ ಶರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫೀಸ್ ಟೂರ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್… ನಂತರ ಬಂದ ಶಾಕ್
ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಟೆಂಪ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ‘ಹೈಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ’ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
‘ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕಾರಣ ಏನು?’
ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಹೈಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ.
ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ
ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ; ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೈಜೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ 2.5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ‘ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.