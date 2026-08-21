ಗುಜರಾತ್ನ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜನ್ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಶಟರ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಹೊರಗೆ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಪರಿಕರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಯತ್ನವೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಟರ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಂದ ಖದೀಮರು!
ಘಟನೆ ಉಮರ್ಗಾಮ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಂಜನ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನೇಶ್ ಸೋಂಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಪಾಠಕ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳೂ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗೆ ಜನ, ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳರು!
ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಬಳಿಕ, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 112 ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಟರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೆಲವರು ಕೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಟರ್ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ
ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ. ಡೇವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು
ಸಂಜನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ-ದಮನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಂದವರು ತಾವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.