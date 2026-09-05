ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ 2029ರ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಸಮರವು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಿರಂಗ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ 'ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ' ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವೇ ಈ ತೀವ್ರ ವಾಕ್ಸಮರ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಫಾರ್ ಪಿಎಂ' ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟು!
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 2029ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೂಗು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಅಧವ್ ಅರ್ಜುನ್, ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶಾಸಕರು ವಿಜಯ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವುಂಡಂಪಾಲಯಂ ಶಾಸಕಿ ಕನಿಮೋಳಿ ವಾದಿಸುವಂತೆ, "ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಬಾರಿಯ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ." ರಾಣಿಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಐ. ತಾಹಿರಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಾಸಕರು, "ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, 2029ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಪಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೂ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು!
ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಖ ಎಂದರೆ ಅದು **ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ** ಮಾತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ತಾರಾಹೈ ಕತ್ಬರ್ಟ್ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ, "ಇದು ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕರ 'ಅಭಿಮಾನಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ' (Fan-club mindset)ಯಷ್ಟೇ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಶಾಸಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ತಿರುಗಿಸುವ ಯತ್ನ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ತಡೆ!
ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ), ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೈಕೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎಂಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ವೈಕೋ ಅವರು ಸಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, "ವಿಜಯ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೌನ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕತ್ತಿ ಮಸೆಯುವ ರಾಜಕೀಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಗೇ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.