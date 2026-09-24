ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೀಗ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹು ಪ್ರಚಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ: 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರ್ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1.28 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳ ಖರೀದಿ
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು 1.28 ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು "ಥಾಯ್ ಮಾಮನ್" (ಮಗುವಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾವ) ತಮಿಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ "ಥಾಯ್ ಮಾಮನ್ ತಂಗ ಮೋತಿರಾಮ್ ತಿಟ್ಟಮ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.