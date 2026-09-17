ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರೆನೊಯ್ ಫಿಲಿಪ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಇದೀಗ 93 ವರ್ಷ. ಅವರ ಭಾವುಕ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
29 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ದಾದಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ವೈದ್ಯ; 93ರ ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಭಾವುಕ ಭೇಟಿ!
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರೆನೊಯ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಕಥೆಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಲ್ಯದ ಬಂಧ
ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಪ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು.
“ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?”
ಜಾನಕಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ ಅವರು, ಜಾನಕಿಯ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ “ಜಾನಕಿ ಆಂಟಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?” ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಕ್ಷಣ ಭಾವುಕವಾಗಿತ್ತು. 93 ವರ್ಷದ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವುಕತೆ ಎರಡೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.
93ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ
ಜಾನಕಿಗೆ ಈಗ 93 ವರ್ಷ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಫಿಲಿಪ್, “ಅವಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯತಮೆ” ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತಿತ್ತು.
“ಕೆಲವು ಬಂಧಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫಿಲಿಪ್, ಜಾನಕಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ “ಶಾಶ್ವತ ಯುವ ದಾದಿ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. “ಆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ”, “ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವುಕಗೊಳಿಸಿತು” ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ—ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾದರೂ, ಆ ಬಂಧದ ಬೆಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.