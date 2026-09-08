ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ (NMACC) ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಮುಂಬೈ: ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ (NMACC) ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕಲಾರಸಿಕರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಯೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏನಿದು ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್?

ಮಾರ್ಚ್ 2023ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ NMACC ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ರ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 25 ಲಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅತಿಥಿಗಳು NMCCಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, 10500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು NMACC ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿವೆ?

'ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಮಾಮಾ ಮಿಯಾ, ದಿ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಪೇರಾ, ವಿಕ್ಡ್,ಮುಘಲ್-ಇ-ಅಜಮ್: ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್, ರಾಜಾಧಿರಾಜ್: ಲವ್. ಲೈಫ್. ಲೀಲಾ, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್: ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಟು ನೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀತಾ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.

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ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಬಹುದು?

ಸದ್ಯ NMCCಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ NMACC ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ NMACC ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್: ಸಿವಿಲೈಜೇಷನ್ ಟು ನೇಷನ್, ಶಿಕಾಗೊ' (Chicago) ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.