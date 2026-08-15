ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (COO) ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜೈನ್, ಈ ಹಿಂದೆ ವಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್, ತನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ (Fashion & Lifestyle) ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (COO) ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ
ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅಗಾಧ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಜೈನ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿ-ಮಾರ್ಟ್ ರಿಟೇಲ್ (V-Mart Retail): ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಜೈನ್ ಅವರು ವಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಒಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಡಿ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು (Digital Transformation) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ (Future Group): ವಿ-ಮಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಅವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 2003 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಫುಡ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಬಿಬಿ (fbb) ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ 'GEN NXT' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, 'ಈಸಿಡೇ' ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಆಪಲ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್: ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನ 'ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್' (ಹಿಂದಿನ ವಿಶಾಲ್ ರಿಟೇಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ
ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ (B.Com) ಪಡೆದಿರುವ ಜೈನ್, ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ (ICAI) ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ICAI ನಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ INSEAD ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಭಾರತದ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೈನ್ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.