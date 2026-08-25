ಕಾನ್ಪುರದ ಪಂಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಠಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಚೀಲ, ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದೂ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.
ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳೇ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನ್ಪುರದ ಪಂಕಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಫಿಗಳನ್ನು ಕಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವು ಅವಧಿ ಮೀರಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತ್ತೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು? ಎಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವೂ ಇಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜನರು ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ @Delhiite ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಘಟನೆಯನ್ನು “ವಿಲಕ್ಷಣ ಆತುರ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಸದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮರುಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬಜೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ‘ಬಜೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. “ಫ್ರೀ ಮೇ ಝೆಹರ್ ನಹೀ ಮಿಲ್ಟಾ... ಯಹಾಂ ತೋ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಲ್ ರಹೀ ಹೈ” ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕಸವೂ ‘ಬಜೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್’ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ, ಬಡತನ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.