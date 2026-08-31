ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂದು 2012ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪತಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್-ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
‘ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’! ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪತಿಯ ದೇಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ?
2012ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸ್ಟೀವ್ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾನ..!
ಸ್ಟೀವ್ ಅವರು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದಾನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
“ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೀವ್ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಅರಿಜೋನಾದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (BRC) ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಫೋಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಶೇಷ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, BRC ನಂತರ ದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಹನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೇಹವನ್ನು “ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ಟೆಸ್ಟ್ ಡಮ್ಮಿ” ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಾಗ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದುಹೋದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ನೋವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ದೇಹದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ 34 ದಾನಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಾನಿ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತಹ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಗಿತ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾನಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು BRC ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್-ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆ ದೇಹದಾನವು ಕೇವಲ “ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲದೆ, ದಾನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.