ಸಾರಾಂಶ
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದ್ಧೂರಿ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಸಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಜ.3ರಿಂದ ಫೆ.15ರವರೆಗೆ ಮಾಘ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕೆ 12-15 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮೇಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ‘ಜ.3ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆ.15 ಶಿವರಾತ್ರಿವರೆಗೆ 6 ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ತಯಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 42 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 7 ಫೋನ್ಟೂನ್ ಸೇತುವೆ, 20 ಹಾಸಿಗೆಯ 2 ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 12 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಯ ತಲಾ 5 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 17 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಠಾಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. ಮಾಘ ಮೇಳವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಡೆದರೆ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ