- ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ಗಿತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ
Miss Universe 2025: ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್
ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ 2025ರ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಾಂತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಫಾತಿಮಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.
ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್
ನಂತರ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾವಿಂದು ನೋಡೋಣ..
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಡಿಗೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅವರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು?
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಚ್ಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಫಾತಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫಾತಿಮಾ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. "ಈ ಸವಾಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಅವು ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಚ್ಡಿ ಎಂದರೇನು?
ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ
ಇದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಎಡಿಎಚ್ಡಿ
ಇದು ಗಮನ ಕೊರತೆಯ ಹೈಪರ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೈಪರ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು ಫಾತಿಮಾ
ಫಾತಿಮಾ ಬಾಷ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಕಿರೀಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂದೇಶ. ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಶಾಲಾ ಜೀವನದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಧೈರ್ಯ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಗೆಲುವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
