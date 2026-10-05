ಪತಿ, 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ರೋಹಿಣಿ ಗುರ್ಜರ್ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓದು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ RAS ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಇದೀಗ RAS 2024ರಲ್ಲಿ MBC ವಿಧವಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ, ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ; RAS ಗೆದ್ದ ರೋಹಿಣಿ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಸಾಕು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲು. ಆದರೆ ಅಜ್ಮೇರ್ನ ರೋಹಿಣಿ ಗುರ್ಜರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದುಃಖದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಮರಣ, 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಅಗಲಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ—ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು RAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ
ರೋಹಿಣಿ 2006ರಲ್ಲಿ BA ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಘುಘ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೊದಲ ಪದವೀಧರ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
2021ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ರೋಹಿಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಮಾನವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಪತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ‘ಡಾಯನ್’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ನರೇಂದ್ರ ಗುರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾ ದೇವಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಸುಮಾರು 95 ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಪಾ ದೇವಿ ತಾವೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರದಿದ್ದರೂ ರೋಹಿಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಆಘಾತ, ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ
2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಜೂನ್ 29ರಂದು ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಳು. RAS ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದವು.
ಮಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ರೋಹಿಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಭೂಮಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಿತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು.
MBC ವಿಧವಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್
ರೋಹಿಣಿಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. RAS 2024 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ MBC ವಿಧವಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹುದ್ದೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ರೋಹಿಣಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.