ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ ಅವರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಕಿಡ್ನಿ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು 'ಲೇಡಿ ಸಿಂಘಂ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಧೃತಿಗೆಟ್ಟು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ತಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಕೈಬಿಡುವವರ ನಡುವೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು (UPSC) ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಿದು. ಅವರೇ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, 'ಲೇಡಿ ಸಿಂಘಂ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ!
ದೆಹಲಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್!
1975 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಸೇಂಟ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು, ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ದೆಹಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್' ನಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ (Gold Medal) ಗಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ದೇಹಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡುವ ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ: ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ!
2005 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮುಂದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮಂಜಿಲ್ ಈ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ, 2005 ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗೆ (IPS) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ **ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ** ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ ಲಭಿಸಿತು.
ಕಿಡ್ನಿ ದಂಧೆ ಬಯಲು: 'ಲೇಡಿ ಸಿಂಘಂ' ಬಿರುದು!
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (ASP) ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 'ಡಾ. ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ರಮ ಕಿಡ್ನಿ ದಂಧೆ'ಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದರು. ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ, ಮಯಕ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಟ್ಟಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಾಹಸದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 'ಲೇಡಿ ಸಿಂಘಂ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಮುಜಫರ್ನಗರ, ಮಥುರಾ, ಬದೌನ್ ಹಾಗೂ ಎಟಾವಾಗಳಂತಹ ಕ್ರೈಂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಸವಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಮೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ (SSP) ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಉದಾಹರಣೆ!
ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಶೌರ್ಯ ಪದಕ (Gallantry Medal) ಒಲಿದುಬಂದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರವಣ್ ಸಾಹು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವಾದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು "ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲ್ಯ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು. ಶೌರ್ಯ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಂತ ಇಲಾಖೆಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂಜಿಲ್ ಸೈನಿ ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವ ನೈಜ ಕಥಾನಾಯಕಿ