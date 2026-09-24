8 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರವೂರಿ ಶೇಖರ್ ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ 5 ಎಕರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಸರಾಸರಿ ₹5 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
8 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ!
ಒಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರವೂರಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಶೇಖರ್, 2025ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ!
2017ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಂ ರಾಜುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೇಖರ್ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೃಷಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
100 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಶೇಖರ್ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಅರಿಶಿನ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ!
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹5,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ₹60 ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ₹50ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಆದಾಯದ ಯೋಜನೆ
ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆವಕಾಡೊ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಮಹಾಗನಿ ಮರಗಳನ್ನೂ ಶೇಖರ್ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ಎರಡು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಮಹಾಗನಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಿಂದ 2–3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾಗನಿಯಿಂದ 12–15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ಹೀಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಈಗಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮರಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಶೇಖರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.