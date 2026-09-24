ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೈಲಿನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೈಲಿನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬರ್ತ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.
IRCTC ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಸೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು IRCTC Rail Connect ಆ್ಯಪ್ನ ‘Chart Vacancy’ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ IRCTC Rail Connect ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ರೈಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ‘Chart Vacancy’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ರೈಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿ
ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ರೈಲಿನ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ರೈಲು ಹೆಸರು, ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ರೈಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಖಾಲಿ ಬರ್ತ್ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ
ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬರ್ತ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎರಡು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬರ್ತ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, IRCTCಯ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
‘Current Booking’ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ
ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ‘Current Booking’ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. IRCTC ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆ ಸೀಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನೆನಪಿಡಿ
ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸೀಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ IRCTC Rail Connect ಆ್ಯಪ್ನ ‘Chart Vacancy’ ಮತ್ತು ‘Current Booking’ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಖಾಲಿ ಬರ್ತ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.