ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ₹900 ಕೊಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ, ಅಚ್ಚಾರು-ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ ಇಂದು SSC CGL ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ₹900 ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ!
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ₹900 ಕೂಡ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಈ ಯುವಕ ಇಂದು SSC CGL ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹಪಾಠಿ ಅಂಕಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚಾರು-ರೊಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ದಿನಗಳು
ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊಟ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಚ್ಚಾರು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಹಪಾಠಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಅಂಕಿತ್ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4,000 ಫೀಸ್ಗಾಗಿ ಹೆತ್ತವರ ಹೋರಾಟ
ಈ ಯುವಕನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಯುವಕ ಓದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಸಹಪಾಠಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
SSC CGL ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಅವರು SSC CGL ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. SSC CGL ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ B ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ C ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
₹900ರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹900 ಶಾಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೂ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಾರು-ರೊಟ್ಟಿ, ಓದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಗ್ಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳು.
ಇಂದು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಸಹಪಾಠಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಓದುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರದಿ ಸಹಪಾಠಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.