ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕೋಮುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ ಯತ್ನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಮೀದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಹಿಂದೂ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದ’ದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞ ಎ.ಜಿ. ನೂರಾನಿ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ನೂರಾನಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ‘ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ಕಮ್ಯುನಿಸಂನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಬಲಪಂಥೀಯ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ ಇದೆ’ ಎಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇಮಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಮಾಮ್ ಉಮೇರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಸಾಜಿದ್ ರಶೀದಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅನ್ಸಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಚೋದಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ವಿಎಚ್ಪಿ ನಾಯಕರೂ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ
ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ (ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ):ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅತಿ-ಎಡಪಂಥೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನೆಹರು ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತ್ರಿವೇದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು "ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ವಹಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಜ್ರಪಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರುವ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಯೋಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಶಹನವಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್' ಮಂತ್ರದಡಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಗಲಭೆ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಸಾರಿ ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮುಖ್ತಾರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಖ್ವಿ, ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವದ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ವಿಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಖ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೆಹರೂ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವಿಭಜಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಅನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಕಾರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.