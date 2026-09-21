ಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ತಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರೊಂದೇ ಸುಳಿವಾಗಿ, ChatGPT ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಎಂಬ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ವೃದ್ಧ
ಲೂಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫತೇಗಢ್ ಗುಜ್ರಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಶ್ರೀ ಹರಿಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೆನಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇತ್ತು. ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಚಮನ್ ಲಾಲ್, ಅಮೃತಸರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಪ್ಪಾದ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತನ ನೆರವು
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ನೀರಜ್ ಎಂಬುವವರು ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀರಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊಟ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದೂ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ‘ಫತೇಗಢ್ ಗುಜ್ರಾನ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿಯಾಯಿತು.
ChatGPT ಮೊರೆ ಹೋದ ನೀರಜ್
ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀರಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಫತೇಗಢ್ ಗುಜ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ChatGPT ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಫತೇಗಢ್ ಗುಜ್ರಾನ್ ಗ್ರಾಮವು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಚ್ಛಿವಾರ ಸಾಹಿಬ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೀರಜ್ ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ಧರ ಮನೆ ತಲುಪಿಸುವ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು.
1,200 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು
ವೃದ್ಧರನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ನೀರಜ್ ಸ್ವತಃ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಗಯಾದಿಂದ ಲೂಧಿಯಾನವರೆಗೆ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಮಚ್ಛಿವಾರ ಸಾಹಿಬ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಖಚೈನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಕಾಟವೂ ನಡೆದಿತ್ತು
ಇತ್ತ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಹಾರದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಜ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗೌರವ
ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದ ನೀರಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೆರವಾದರೂ, ವೃದ್ಧರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ, ಕೊನೆಗೆ 1,200 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಸ್ವತಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನೀರಜ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿತು.