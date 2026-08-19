ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಚೆನ್ನೈನ MRTS ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CMRL) ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, MRTS ಜಾಲವನ್ನು ನಗರದ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಬಹುಮಾದರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಜನೆವರಿ 27, 2011 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (MRTS) ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CMRL) ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ CMRL ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಕರಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು 2026 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲೇ ಈ ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು MRTS ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1975 ರ ಮೊದಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಈ MRTS ಯೋಜನೆಯು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬೀಚ್ನಿಂದ ವೇಲಾಚೇರಿವರೆಗೆ ತನ್ನ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2026) ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮೌಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಚೆನ್ನೈ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಮೌಂಟ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಸ್ತರಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುಝಿತಿವಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಆಡಂಬಕ್ಕಂ ಎಂಬ ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು
- ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
- ಹಸ್ತಾಂತರ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಮುಂದಿನ 24 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ CMRL ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ.
- ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು MRTS ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು CMRL ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದೆ.
- CUMTA ಸಂಯೋಜನೆ: ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಏಕೀಕೃತ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CUMTA) ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ
ಈ ವಿಲೀನದಿಂದಾಗಿ MRTS ಉಪನಗರ ರೈಲು ಜಾಲವು ಚೆನ್ನೈನ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಬಹುಮಾದರಿ (Multi-modal) ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.