WFH office humor: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ದಂಗಾಗಿದೆ! ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೈದರೆ, ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಕೆ ಅಂತಹದ್ದೇನು ಹೇಳಿದಳು?
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್' (WFH) ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಕಚೇರಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒರ್ವ 'ಜೆನ್ ಜಿ' (Gen Z) ಉದ್ಯೋಗಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಇದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಂಡು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು!
ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿ!
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 'ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' (Face Pack) ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, "ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. "ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಫೇಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು (ಅಥವಾ ಒಣಗಲು) 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ".
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, "ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ (Professionalism) ಇರಬೇಕು. ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ವೀವ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.