17 ವರ್ಷದ IIT ಬಾಂಬೆ ಪದವೀಧರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು LinkedInನಲ್ಲಿ CEOಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. CEO ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ 15% ಇಕ್ವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು VP ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
CEOಗೇ ‘ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ’ ಎಂದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವಕ!
LinkedInನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 17 ವರ್ಷದ IIT ಬಾಂಬೆ ಪದವೀಧರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ CEOಗೆ ‘Role Reversal’ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘CEO ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಕೊಡಿ… ಇಲ್ಲವೇ 15% ಪಾಲು ಕೊಡಿ!’ ವಿಚಿತ್ರ ಆಫರ್ನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
X ಬಳಕೆದಾರ @aShubhamz ಹಂಚಿಕೊಂಡ LinkedIn ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮನ್ನು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ IIT ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ Microsoftನಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, CEO ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ತಮಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪನಿಯ VP (Vice President) ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿ 15% ಇಕ್ವಿಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಬೇಗ ಉತ್ತರಿಸಿ’ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ‘ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅಂಶ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ನಗು ತರಿಸಿತು.
17ರಲ್ಲೇ IIT ಪದವಿ? ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ
ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹೇಳಿಕೆ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ IIT ಬಾಂಬೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಹಲವರು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಆಫರ್ಗಿಂತ ಮೀಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ!
ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ CEO ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವಂತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ‘FOMO’ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು.
LinkedInನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ‘CEO ಪಿಚ್’
ಈ ಘಟನೆ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫರ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಶೈಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು LinkedIn ಸಂದೇಶ ಹೇಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ.