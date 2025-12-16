ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ: ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
Best time to drink beer: ಊಟದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ.. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ...
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಣಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ.. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು?
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಯರ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ?, ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಿಯರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದಣಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ?
ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಸಮತೋಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಘು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
