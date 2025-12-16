- Home
ಎಲ್ಲರೆದುರು ಅಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡಿತೀರಾ? , ಒಂದ್ಸಾರಿ, ಎರಡ್ಸಾರಿ ಓಕೆ.. ಪದೇ ಪದೇ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Gut health tips: ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ? ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ? ಎಂದು ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
- ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕದೆ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.
- ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕದೆ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
- ತಡೆಹಿಡಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೇಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಉಸಿರು ಹೊರಬಿಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೇದು
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯದೆ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
ನಡೆಯಿರಿ: ಊಟದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಿನ್ನುವ ವಿಧಾನ: ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನಿ. ನುಂಗಬೇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು
ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
