ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಫಟ್ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಸಿರಾಟವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಲ್ಲಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ನಮ್ಮ ದೇಹವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರ. ಇದು ನಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 10 ರ ನಡುವೆ ದೇಹವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ (ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಹಾರಾಟದ ಮೋಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈ-ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ರಿಂಗಣಿಸಿದರೆ ಹೃದಯವು ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
JAMA ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು Silent ischemia (ಮೂಕ ರಕ್ತಕೊರತೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವು 40% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 29% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು 49% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಗಳು ದಿನದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಿಟಕಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಲಾರಾಂ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಸೌಮ್ಯವಾದ ಅಲಾರಾಂ ಇಡಿ. ಅಂದರೆ ಹಿತವಾದ ರಾಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧ್ವನಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಅಲಾರಾಂನಂತಹ ಲೈಟ್ ಅಲಾರಾಂ ಬಳಸಿ. ಅದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ. ಇದು ದೇಹವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಕೆಫೀನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಎದ್ದೇಳಿ.