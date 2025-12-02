Weight management: ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯೆಟ್ , ವ್ಯಾಯಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ "ಹರಾ ಹಚಿ ಬು" ಡಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಪಾನಿಗರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನ. ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಪಾನಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಎಂಬುದು ಜಪಾನಿನ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 80% ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಸುವುದು. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯನ್ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 80% ಮಾತ್ರ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕಿನಾವಾ ದ್ವೀಪದ ಜನರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಓಕಿನಾವಾನ್ನರು ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಡಯೆಟ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 1,800 ರಿಂದ 1,900 ಕಿಲೋಕ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಜಪಾನಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಡಯೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇವಲ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ತುಂಬಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ, ಈಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ಡಯೆಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜು, ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ...
*ಬೇಗನೆ ತಿನ್ನುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
*ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೂ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
*ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ಲೋಟವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಈ ಹರಾ ಹಚಿ ಬು ನಿಯಮಗಳು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಬೊಜ್ಜು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.