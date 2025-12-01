ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಷ್ಟು?
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಒಂದು ಪೆಗ್ ರಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಮ್ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಿಸಿಯು ದೇಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಶಾಖವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಯೆನಿಸಿದರೂ, ದೇಹವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಬಿಸಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ರಮ್ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಿವಿನಿಂದ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ
ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಶಾಖ ಹೊರಹೋದಾಗ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿಯೆನಿಸಿದರೂ, ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸತ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ
ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹವು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹದ ಶಾಖ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
