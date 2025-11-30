- Home
Umesh liver cancer: ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು 4 ನೇ ಹಂತದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ
ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಎಂ.ಎಸ್ ಉಮೇಶ್ (80) ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
2. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರು. ಯಕೃತ್ತು ಇರುವ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಲ ಭುಜದ ಬಳಿ ನೋವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
3. ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ
ತಜ್ಞರು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
4. ಕಾಮಾಲೆ
ಕಾಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆಯು ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
5. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತ
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯವು ಕಷ್ಟಕರವಾದಾಗ ಅಸೈಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಬ್ಬುವುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಊತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(Disclaimer: ಸಲಹೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.)
