Summer Health Care: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾನೀಪುರಿ, ಮಸಾಲಪುರಿಯಂತಹ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷವಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ.
ಈ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ, ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ?
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಲ್ ಗಪ್ಪಾ, ಪಾನಿ ಪುರಿ, ಚಾಟ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ, ಚಾಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾದ ಆಹಾರವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ದಾಳಿಗಳು
ಈಗ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದರೂ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುವ ಆಹಾರದಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಡಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹದ ಸ್ಥಳದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ?
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಡೀಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕಾರಣವಗಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು?
- ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
- ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ, ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಜ್ಯೂಸ್, ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನೀರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.