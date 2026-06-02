ಮಹಿಳೆಯರು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
Why women wear bangles: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತಾವು ನಿತ್ಯ ಧರಿಸುವ ಈ ಆಭರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಬಳೆಗಳ ಗಲ್ ಗಲ್ ಸದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಅಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಬಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಮದುವೆಯ ಗುರುತೋ ಅಥವಾ ಕೈಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಭರಣವೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯದಂತೆಯೇ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಮುತ್ತೈದೆಯರ ವೈವಾಹಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಲ್ ಗಲ್ ಸದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ
ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ (Blood Circulation) ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳೆಗಳು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯು ದೇಹದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನ
ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಶರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ (Pressure Points) ಮೇಲೆ ಬಳೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನವು ತಪ್ಪದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬಳೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಧುರವಾದ ಗಲ್ ಗಲ್ ಸದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು (Positive Vibrations) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸದ್ದು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಇತರರಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು (Emotions) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಂದ ಬಳೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
