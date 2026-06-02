Japanese techniques for success: ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ(Motivation)ಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಜಪಾನಿ ಶೈಲಿಯು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸೋಮಾರಿತನ'ವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸೋಲು ಎಂದು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅದು ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಅಸಮತೋಲನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇಹವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಜಪಾನಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಉತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಜಪಾನಿಯರು ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಪುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 7 ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಿಂತ (Perfection) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನದ ಗುರಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
1. ಕೈಜೆನ್ (Kaizen) – ಪ್ರತಿದಿನ 1% ಸುಧಾರಿಸಿ
'ಕೈಜೆನ್' ಎಂದರೆ "ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ". ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸೋಮಾರಿತನ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಓದಿ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಇಕಿಗಾಯ್ (Ikigai) – ಬದುಕಿಗೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿ
'ಇಕಿಗಾಯ್' ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಬದುಕಲು ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜಪಾನಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿನಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಾಗ, ಎಂತಹ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಹರಾ ಹಚಿ ಬು (Hara Hachi Bu) – ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಒಕಿನಾವಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ 'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ತತ್ವವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ತತ್ವವು ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ, ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿಸಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ (Procrastination) ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಸೇಟನ್ (Seiri And Seiton) – ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿಸಿ
ಇದು ಜಪಾನಿನ '5S' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 'ಸೇರಿ' ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು 'ಸೇಟನ್' ಎಂದರೆ ಆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಮೇಜು, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೀಚುಬರಹದ ಕೋಣೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಜಪಾನಿ ಪೊಮೊಡೊರೊ (Japanese Pomodoro) – ಸಮಯದ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಜಪಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ—ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚದುರಲು ಬಿಡದೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
6. ಕಿಂಟ್ಸುಗಿ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ (Kintsugi Mindset) – ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
'ಕಿಂಟ್ಸುಗಿ' ಎನ್ನುವುದು ಒಡೆದು ಹೋದ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರಸದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಜಪಾನಿ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಡೆದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ—ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು, ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅವಮಾನ ಪಡುವಂತಹ ನ್ಯೂನತೆಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋಲುವ ಭಯದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಿಂಟ್ಸುಗಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
7. ವಾಬಿ-ಸಾಬಿ (Wabi-Sabi) – ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
'ವಾಬಿ-ಸಾಬಿ' ಎನ್ನುವುದು ಅಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಜಪಾನಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಬಿ-ಸಾಬಿ ತತ್ವವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ—ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ.