Egg Storage: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ
How to store eggs in fridge: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡದಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ) ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಪಮಾನದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿರುವ (ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ) ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕವಚದ (ಶೆಲ್) ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
ಇಟ್ಟರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ?
ಈ ತಾಪಮಾನದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ (ಆಹಾರ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗುವುದು), ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡದೆ, ಒಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್(ರಟ್ಟಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ)ನಲ್ಲೇ ಇಡಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಾಸನೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
