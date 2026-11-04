Cancer Risk in Youngsters: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ? ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಸೂಚನೆಗಳೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೇನು?
WHO ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
2024ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- 26 ಲಕ್ಷ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 24 ಲಕ್ಷ, ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 20 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 15 ಲಕ್ಷ, ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ನಾನ್-ಮೆಲನೋಮಾ) - 11 ಲಕ್ಷ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 10 ಲಕ್ಷ.
2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ -18.6 ಲಕ್ಷ, ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- 9.18 ಲಕ್ಷ, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 7.32 ಲಕ್ಷ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 6.94 ಲಕ್ಷ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ - 6.42 ಲಕ್ಷ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 0ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಿಶೋರರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ?
WHO ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ, ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳ (ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್) ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು:
- ಸೂರ್ಯನ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು (UV Rays)
- ವಿಕಿರಣ (Radiation)
- ತಂಬಾಕಿನ ಹೊಗೆ
- ಮದ್ಯಪಾನ
- ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು
- ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಸೋಂಕುಗಳು
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ : ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದು, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ : ಸ್ಥೂಲಕಾಯವು ಹಲವು ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಅನಗತ್ಯ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ : ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಾನ್ ಅನಿಲವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನಿಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.