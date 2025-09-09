ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಹಾಲು, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗಂತೂ ಅನೇಕ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳ ಬಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೇನೇ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (Heart diseases)
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ (Diabetic patients) ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart attack) ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ (Paralysis) ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಚೂರು ಜೀರ್ಣವಾಗೊಲ್ಲ (Indigestible)
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಾರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ (Harmful for Diabetic Patients)
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ (Energy runs out quickly)
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.