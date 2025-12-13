- Home
- Life
- Health
- ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ.. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, 37% ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ
ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ.. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, 37% ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ
NASA recommended plants: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ
ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ 37% ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಶಾಂತಿಯ ವಾತವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ
ಇದಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ನಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಗಮನಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಸ್ಯ
ಅಲೋವೆರಾ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಸ್ಯ.
ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ: ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್: ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಲಿಗೆ: ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.