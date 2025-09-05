ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು. ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ
ಅಯೋಡಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಯೋಡಿನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಡ್ಡು, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಒಂದು ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಈ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕೇಕ್, ಕುಕೀಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.