ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ!
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೊಳಕು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೊಳಕು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಹಳದಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಹಳದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ರೌನ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಬರ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಟ್ಸ್, ಮಸೂರ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಕರಗುವ ನಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ನಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 5–10 ಗ್ರಾಂ ಕರಗುವ ನಾರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ LDL (ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 5% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಸಸ್ಯ ಸ್ಟೆರಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗ್ರಾಂ ಸಸ್ಯ ಸ್ಟೆರಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು 10% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ನರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು LDL ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು HDL ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಆವಕಾಡೊಗಳು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಮೀನು (ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡೀನ್ಗಳು) ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು HDL ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷ, ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು HDL ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ LDL ಅನ್ನು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ..ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು (ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು) ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.