Digestive issues indicators: ಮಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಆಗಿರಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ನೀವು ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಲವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ?, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಆಗಿರಲಿ ಮಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ
ಮಲವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೈನಂದಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಮುರುಗೇಶ್ ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ, ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾಗಲು ಕಾರಣ
ಸಡಿಲವಾದ ಮಲ (ಅತಿಸಾರ)
ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೋಂಕು, ಒತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರುಳುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ
ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಮಲವನ್ನು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ದ್ರವ ಸೇವನೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಊಟ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಲದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳು
ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಲದ ಬಣ್ಣವು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣ: ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಕಪ್ಪು, ಟ್ಯಾರಿ ಮಲ: ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಠರಗರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳು: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕೆಂಗಂದು ಬಣ್ಣ: ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಬಣ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು.
ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಕಾರಣ
ಮಲವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಳಪೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು?
ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿನಚರಿ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.