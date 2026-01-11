Contraceptive Pill Risk: ಈ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಳು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ನೋವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಇದನ್ನು "ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್" ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ನೋವು ಅವಳ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ಆಕೆಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಳು.
ಹೌದು. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅದು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ನೀಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೇಳಿದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಗಳು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ಕೊನೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ತಲೆನೋವು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ವೀನಸ್ ಸೈನಸ್ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಾಧಾರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು.
ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಸುಳಿವು
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೌಖಿಕ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಈ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಳು. ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವಿನ ನಂತರ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ
ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಇತರ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕಥೆಯು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಅಪರೂಪ. NHS ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆನೋವನ್ನು "ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್" ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಯೋಚಿತ ಗಮನವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.