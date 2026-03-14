ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದವರು ತಿನ್ನಲೇ ಬಾರದ ಆಹಾರಗಳಿವು
Thyroid ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಅಯೋಡಿನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಆಹಾರವನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಅಯೋಡಿನ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಸತು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಂಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅಯೋಡಿಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಯಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳು ಸಹ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಚೀಸ್, ಸೋಯಾ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಸತುವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸತುವು ಪುನಃ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಿತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು, ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಔಷಧದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಫೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
