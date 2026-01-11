ಕಾಲು ನೋವು, ಊತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು!
Leg Pain Causes: ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ
ಇದು ಚಳಿಗಾಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು. ಆದರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ (Peripheral artery disease) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ
ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉರಿಯೂತವು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗವು ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಕಾಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ
ಪಾದಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಊತವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತವೂ ಅನಿಸಬಹುದು.
ಪಾದಗಳು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲುಗಳು ಜೋಮು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿ ಒರಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಗುರುಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ದೆಹಲಿಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಜೈನ್, ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೊಜ್ಜು, ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ಊತ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಒತ್ತಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ.
