ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೋ, ಚೆಂದ ಕಾಣಲೆಂದೋ ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಬಳಸಿ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ, 18 ವರ್ಷದ ಕಿರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬಾಕೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕಿರಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಅವಳು ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಯಾರೋ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೋ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅವಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಲೂನ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರದ ದೃಶ್ಯ ಮೈ ಝಂ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಏನಿದು ಇಡೀ ಘಟನೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ (ಯುಎಸ್) ಮೂಲದ 18 ವರ್ಷದ ಕಿರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬಾಕೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ, ಕಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಫಾಯಿಲ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಕಿರಿ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಫಾಯಿಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಳ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಭಯಭೀತಳಾದಳು. ಕಿರಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವಳ ಕೂದಲು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಊತವೂ ಇತ್ತು.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ಕಿರಿ ಭಯಭೀತಳಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು. ನಿಮಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಹೊರ ಪದರವಾದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು. "ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಲು 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಿರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯದಿರಬಹುದು, ಆಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ: ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ: ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಬಳಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೇರ್ ಡೈ ಅಮೋನಿಯಾ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ತಜ್ಞರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಕೂದಲು ತೊಳೆಯಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ.
ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ.
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಧರಿಸಿ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ನೀವು ಹೇರ್ ಡೈ ಬದಲಿಗೆ ಹೆನ್ನಾವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರಸವನ್ನ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಟೋನ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.